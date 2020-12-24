В Україні на коронавірус захворів перший мільйон громадян.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань перетнула мільйон – офіційно в Україні виявили 1 001 132 хворих.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

За час пандемії – вже понад мільйон випадків. Але число активних захворювань спадає

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1377), у Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Упродовж доби зафіксували 15 775 одужань. Найбільше – в Одеській (3294), Київській (1482) та Івано-Франківській (1099) областях.

Померло 223 українців. Загальна кількість летальних випадків зросла до 17 395.

Динаміка добових захворювань (середнє семиденне)

За час пандемії найбільшу кількість захворювань виявили в Києві (105 040), а також в Одеській (66 971), Харківській (66 788) та Львівській (58 372) областях.

Найбільша кількість активних носіїв хвороби – в Києві (67 477), в Одеській (33 415), Запорізькій (32 415) та Київській (25 744) областях.