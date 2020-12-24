Росія повернула Боснії та Герцеговині викрадену українську ікону.

Офіційна Москва повернула українську ікону, яку представник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєрґєю Лаврову під час його візиту.

Про це повідомляє tass.ru, покликаючись на заяву МЗС РФ.

"За погодженням з дарувальником ікона була передана до посольства Боснії і Герцеговини у Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з’ясування всіх обставин цієї справи, включаючи походження згаданого артефакту", – йдеться у ній.

14 грудня керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сєрґєю Лаврову ікону. Двоє із трьох членів президії БіГ (окрім серба Додіка) бойкотували зустріч з Лавровим у зв’язку з його "неповагою до державних символів країни та провокативною заявою". Йдеться про два інциденти, що обурили офіційне Сараєво: відсутність прапора БіГ на нещодавній зустрічі Лаврова із Додіком, а також публічна підтримка главою російського МЗС резолюції Народної скупщини Республіки Сербської (складова частина БіГ) про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини (офіційне Сараєво декларує свій євроатлантичний вибір).

Посольство України у Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження ікони. Амбасада покликалася на те, що на задньому боці ікони є печатка, яка доводить: іконі близько 300 років і вона з Луганська – тобто йдеться про елемент української культурної спадщини. Посольство наголосило, що Луганськ зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, а тому відмова надати інформацію про те, як ікона опинилася у Додіка, означала б підтримку російської агресивної політики щодо України з боку БіГ.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу щодо старовинної української ікони. У прокуратурі БіГ наголосили, що у межах відкритої справи будуть проведені всі необхідні перевірки.

Опозиція у Республіці Сербській, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, закликала главу президії піти у відставку.