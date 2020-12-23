Депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів постійних комісій.

Депутати Львівської міськради сьогодні, 23 грудня, продовжили перше пленарне засідання, яке розпочалося 4 грудня, щоб далі формувати органи ради. Участь у засіданні взяли 58 депутатів.

 

Фото www.lvivrada.gov.ua

 

На засіданні сформували п’ять депутатських фракцій та визначили їхніх голів. Фракцію «Європейської солідарності» з 26 депутатів очолив Петро Адамик. Фракцію «Самопомочі» з 17 депутатів очолила Вікторія Довжик. Фракцією «Голос», до якої входять 8 обранців, керуватиме Віталій Троць. Фракцією «Варти» з 7 депутатів – Юрій Мартинюк. Фракцію «Свободи» з 6 депутатів очолив Руслан Кошулинський.

 

Потім міський голова Андрій Садовий повідомив, що найбільша фракція у раді «Європейської солідарності», якій він раніше публічно запропонував подати кандидатуру секретаря ЛМР, пропонує на цю посаду депутата з фракції «Свободи» Маркіяна Лопачака. Відтак Садовий запропонував Лопачака як єдиного кандидата на посаду секретаря міськради.

 

Фото www.zahid.espreso.tv

 

Під час таємного голосування за Лопачака проголосував 41 депутат з 58 присутніх на сесії. Таким чином він офіційно став новим секретарем Львівської міської ради.

 

Зазначимо, 40-річний Маркіян Лопачак є депутатом Львівської міськради з 2006 року. У 2014-му кілька місяців був народним депутатом України, а в 2015-му знову пройшов у міську раду, де очолив фракцію «Свободи». Лопачак є співзасновником фермерського господарства «Екогаличпродукт» та ГО «Сокіл».

 

Також на засіданні затвердили голів та склад 12 депутатських комісій.

 

Фото www.lvivrada.gov.ua

 

Чотири депутатські комісії очолили представники фракції «Європейської солідарності». Депутатською комісією архітектури і містобудування керуватиме Олексій Різник. Комісію комунального майна, ресурсів та історичного середовища очолив його однопартієць Сергій Івах. Комісією законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки керуватиме депутатка «ЄС» Уляна Пак. Ще одна депутатка фракції «ЄС» – Лейла Мелесова-Вальчак – очолила комісію культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків.

 

У трьох депутатських комісіях головуватимуть члени фракції «Самопомочі». Зокрема, комісію міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства очолив Андрій Шевців. Комісію екології, природокористування та енергозбереження – Володимир Лучишин. Комісію підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини – Оксана Динік.

 

Три депутатські комісії очолили депутати фракції «Варта». Зокрема, Наталія Шелестак очолила комісію фінансів та планування бюджету; комісію транспорту, зв'язку та міської мобільності – Ігор Зінкевич; комісію охорони здоров'я та соціального захисту – Валерій Веремчук.

 

Депутати фракції «Голосу» головуватимуть у двох комісіях. Володимир Гаразд очолив комісію землекористування та агломерації, а Вікторія Христенко – комісію освіти і науки.

 

З персональним складом усіх депутатських комісій міської ради можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів ЛМР.

 

23.12.2020

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