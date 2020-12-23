В Україні виявили понад 10 тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Укрїані виявили 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 989 642.
Про це йдеться у даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Спадання припинилося (на графіку – середнє семиденне)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1381), а також у Запорізькій (887), Київській (809) та Одеській (792) областях.
Одужало 15 372 пацієнта. Найбільше – в Одеській (1766), Київській (1426), Полтавській (1402) і Дніпропетровській (960) областях.
Упродовж доби зафіксували 275 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 17 172.
Зміна середнього семиденного у порівнянні з попереднім тижнем (у разах): помітно зростання
23.12.2020