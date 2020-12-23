В Ізраїлі розпущено Кнесет.

Урядовій коаліції так і не вдалося бюджетні суперечки урядову кризу.

 

 

«Одна з найбезглуздіших в ізраїльській історії коаліція припинила існування опівночі (з 22 на 23 грудня – Z)– оскільки бюджет на 2021 рік не був затверджений у визначений термін. 23 скликання Кнесету автоматично розпущено», – повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

 

Цьому передувало засідання Кнесету, під час якого депутати намагалися узгодити законопроект про подовження терміну на обговорення бюджетних питань. Але, всупереч очікуванням, він був відхилений більшістю голосів.

 

Відносини між коаліційними партнерами – правоконсервативною партією Нетаньяху «Лікуд», очолюваною прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і лівоцентристським блоком «Кахоль Лаван», очолюваним міністром оборони Бенні Ґанцом, – загострилися за останні місяці. Коаліційна угода передбачала ухвалення бюджету на 2021 рік. Однак Нетаньягу відмовився затверджувати бюджет на наступний рік, покликаючись на надзвичайні обставини в зв'язку з пандемією коронавіруса. Критики вважають, що таким чином Нетаньягу намагався перешкодити Ґанцу обійняти посаду прем'єр-міністра восени 2021 року, як це було погоджено в коаліційному договорі.

 

Щоб запобігти важкій економічній кризі наступного року, уряд Ізраїлю у вівторок, 22 грудня, затвердив фінансовий план як альтернативу регулярному бюджету.

 

Через розпуску Кнесету в Ізраїлі вже вчетверте за менш, ніж два роки відбудуться позачергові парламентські вибори. Попередня дата нових виборів – 23 березня.

23.12.2020

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