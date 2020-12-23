Україна претендує на британську вакцину від ковіду. Котра співпрацює з РФ.

 

Україна, найімовірніше, отримає вакцини виробництва компанії AstraZeneсa – британсько-шведської компанії, що співпрацювала в дослідженнях із Оксфордським університетом. Ефективність цієї вакцини становить 70% – менше, аніж у Pfizer і Moderna.

 

Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в коментарі виданню "Українська правда. Життя".

 

 

Кузін поінформував, що Україна робить свій з урахуванням виробничих потужностей виробника та українських реалії.

 

Керівник Центру громадського здоров'я нагадавав, що наразі результати щодо клінічної ефективності є у вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneсa. Вакцини показують таку ефективність: Pfizer/BioNTech – 95%, Moderna – 94% та AstraZeneсa – 70%. 

 

При тім перші дві потребують ультра-холодного зберігання, із температурним режимом від -20 до -60/-80°C. Натомість третю можна зберігати при температурі від +2 до +8°C. Більшість холодильників для зберігання вакцин в Україні зношені та непридатні. Це несе реальні ризики для зберігання вакцин в належному стані. 

 

Відтак, доводиться сподіватися лише на Astra Zeneka.

 

"Водночас зараз є дуже багато вакцин, які знаходяться на останній фазі клінічних досліджень. Яку вакцину ми отримаємо залежатиме від того, в які часові рамки буде відбуватися виробництво цієї вакцини. За тою інформацією, яка в нас є, Pfizer збирається виробити 50 мільйон доз вакцин до кінця 2020 року, Moderna – 20 мільйонів доз, а Astra Zeneka – 100 мільйонів доз. Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneсa. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", – заявив Кузін.

 

Вакцину від AstraZeneca і оксфордського університету вивели на тертій етап досліджень у липні 2020 року. У листопаді розробники оголосили про ефективність власного винаходу і задекларували його ефективність на рівні 70%.

 

AstraZeneca цілком поважно задекларувала намір співпрацювати із розробниками російської вакцини "Супутнік".

 

22.12.2020

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