Зеленський звільнив Ковалів з посади заступниці керівника ОП.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юлію Ковалів з посади заступниці керівника Офісу президента України. Її звільнено за власним бажанням. Натомість Зеленський призначив заступницею Андрія Єрмака Юлію Свириденко, віцеміністра економіки.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Президент Зеленський сказав, що Ковалів зробила вагомий внесок в економічний розвиток України. Так, вона долучилася до ухвалення низки важливих законів та налагодження тісної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ; вона брала участь у розробці заходів із підтримки громадян і бізнесу на час карантину.

Зеленський заявив, що Ковалів залишатиметься у його команді.

Сама Ковалів прокоментувала: "За ці півтора року мала великий виклик і водночас велике задоволення допомагати у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі. Радію з того, що мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей. Це й ініціативи щодо покращення інвестиційного клімату, і закони про концесію, приватизацію, ринок землі, про банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій, інші законодавчі акти. Цими законами був створений потенціал для подальшого економічного розвитку України".

22 грудня на офіційному сайті Офісу Президента з'явився текст указу про призначення заступницею керівника ОП Юлії Свириденко. Дотепер Свириденко працювала першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.