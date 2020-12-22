Упродовж минулої доби в Україні виявили 8513 нових випадків коронавірусної хвороби. Динаміка поширення коронавірусу перейшла до зростання: у перші два дні тижня в звітах МОЗу відображено більше захворювань, аніж тижнем раніше.

Це випливає із даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (1159), а також у Дніпропетровській (992) та Одеській (914) областях.

Згідно зі свіжими даними, середнє семиденне зросло до 10 061 захворювання. Цей показник уже третю добу зростає після тритижневого падіння. Так, позавчора було 10 033, а вчора – вже 10 047.

Упродовж минулої доби одужало 14 020 людей. Померло 232.

Зміна середнього семиденного у порівнянні з попереднім тижнем (у разах): зростання ще помітніше