Динаміка поширення коронавірусу перейшла до зростання.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8513 нових випадків коронавірусної хвороби. Динаміка поширення коронавірусу перейшла до зростання: у перші два дні тижня в звітах МОЗу відображено більше захворювань, аніж тижнем раніше.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду. Середнє семиденне

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Києві (1159), а також у Дніпропетровській (992) та Одеській (914) областях.

 

Згідно зі свіжими даними, середнє семиденне зросло до 10 061 захворювання. Цей показник уже третю добу зростає після тритижневого падіння. Так, позавчора було 10 033, а вчора – вже 10 047.

 

Упродовж минулої доби одужало 14 020 людей. Померло 232.

 

Зміна середнього семиденного у порівнянні з попереднім тижнем (у разах): зростання ще помітніше

 

22.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука
Жаский рік
Тарас Возняк
Цей Жаский Рік повернув нам нас самих. Науки його жорстокі, проте невідворотні. І не сподівайтеся, що він закінчиться. Він і є нашим Життям…
20.12.20 | | Дискурси
Що соціальна дистанція робить з мозком?
Науковці виявили нейропептид, що відображає соціальне середовище риб.
20.12.20 | | Наука
Чи буде музей Заливахи?
Ірина Матоліч
Питання відкриття в Івано-Франківську художнього музею Опанаса Заливахи особливо актуальне, адже ім’я мистця нерозривно пов’язане з цим містом, воно творить його обличчя, формує його культурний бренд.
20.12.20 | | Штука
Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі
Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктів у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі. 
20.12.20 | | Наука
Люди, у яких ІІ група крові, – травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20 | | Наука
«Кант танцює»
Тимофій Гаврилів
Літературознавчий дискурс вбудовано у філософське уявлення про життя-як-подорож: спогадове і подорожнє письменство близькі структурно, змістово і філософськи.
19.12.20 | | Штука
Жертви історії
Василь МАХНО
...намацати двері, що розділяють різні світи. Ці двері прозорі, у пастку яких може потрапити кожен.
19.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.