Бойовики поранили двох військовиків Збройних сил України.

У понеділок в районі Горлівки двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні української делегації у Тристоронній контактній групі у Facebook.

Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.

“Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено “режим тиші”, висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ”, – зазначили в українській делеґації.