"Американська мрія" для Зеленського: мати в Україні Голлівуд і Діснейленд.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що з Джозефом Байденом офіційному Києву вдасться працювати продуктивніше, ніж із Дональдом Трампом.

Про це він сказав у інтерв'ю американській газеті The New York Times.

"Джо Байден, мені здається, знає Україну краще, ніж його попередник. Бо ще до свого президентства він мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати", – сказав Зеленський.

Президент сказав, що не хоче пхатися до внутрішньої політки у США, однак визнав: Україну намагалися втягнути в розбірки між американськими політиками.

"Окей, нас затягували. Але я вважаю, що ми поводилися достойно, як належить незалежній країні", – сказав Зеленський.

"Не хочу, щоб Україна суб'єктивувалася в цьому напрямку, тому що це не наша країна. Ми прекрасні партнери. Але партнери де? Давайте будемо прекрасними партнерами в геополітиці, в економіці між нашими країнами, але точно не між особистостями, тим більше між двома претендентами на посаду наступного президента", – заявив керівник української держави.

Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати Америки проявлять більшу активність у переговорному процесі довкола Донбасу.

Він також очікує, що США поділяться вакциною. Бо то запорука прихильного ставлення українців.

"Пояснити українському суспільству, чому, якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо", – сказав Зеленський.

Офіс Президента опублікував на своїй сторінці повний транскрипт розмови журналіста NYT із Володимиром Зеленським.

Керівник держави вважає: Сполучені Штати Америки могли би допомогти в реінтеґрації Донбасу, якби допомогли інвестиціями в розвиток реґіону.

"Щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки. Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – сказав Зеленський.

Президент також мріє запозичити в Америки атракції.

"Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані – у Празі, в Угорщині... Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок. Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі", – сказав Зеленський.