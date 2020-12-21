Ковід не відступає: темпи поширення вірусу перестали спадати.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6545 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість підтверджених захворювань зросла до 970 993.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Середнє семиденне

 

Із оприлюдненої статистики випливає, що спад у динаміці поширення ковіду зупинився. Середнє семиденне значення почало зростати: якщо позаминулої доби воно становило 10 033, то вже минулої зросло – 10 047.

 

За вчорашній день найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (673), а також в Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (в разах)

 

21.12.2020

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