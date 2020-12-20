Зеленський відмовився приймати Вифлеємський вогонь з рук "Пласту".

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій та отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь. При тім до церемонії не залучили наймасовішу скаутську національну організацію – "Пласт". Нагадаємо, саме пластуни принесли в Україну традицію з передачею різдвяного вогню офіційним державним інституціям.

Як ідеться у повідомленні Офісу Президента, в зустрічі взяли участь представники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України.

Пресова служба у своєму повідомленні цитує представницю Асоціації гайдів України Марію Чоп’як, а також Національної організації скаутів України – Наталію Строкань.

Строкань повідомила, що світло вогню "долало кордони та кілометри до України й чекає на кожного у храмі Іоанна Богослова" (ідеться про трапезний храм Михайлівського монастиря – Православної Церкви України). А в побажаннях президентській сім'ї процитувала слова засновника скаутського руху Роберта Бейден-Павелла: "Світанок настає після найтемнішої хвилини ночі".

Президент утішився церемонії. "Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що обов’язково після темряви настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку", – побажав керівник держави.

Церемонія на Банковій викликала подив серед українців, котрі звично стежать за приїздом Вифлеємського вогню в Україну, а також середовищах, пов'язаних із пластовим рухом.

Український історик, учасник пластового руху Андрій Коваль прокоментував у Facebook, що "оточення Зеленського привело до нього підробних пластунів" і виставило президента як "невдаху і посміховисько".

Коваль нагадав, що фундатором однієї з присутніх організацій була колишня піонерія.

"Це члени організації СПОК, яка розшифровується СПОК – Спілка піонерських організацій Києва. Довга історія. В 90-ті були ділки, які взяли під себе піонерські організації у Києві і пробувало переробити їх у скаутів. Вийшло не дуже. Форму можливо і змінили, а зміст лишився той самий", – додав Коваль.

Керівник Національної організації скаутів України Володимир Ізварін написав у Facebook, що слова Коваля компрометують "Пласт". А про свою організацію Ізварін написав, що вона "поза політикою".

На відміну від "Пласту", котрий має понад столітню історію, дві згадані організації є молодими. Асоціація гайдів України була зареєстрована 1996 року, а НОСУ – допіру в 2007-му.

Національна організація скаутів України створювалася як "парасолькова" інституція для входження українських скаутів до Всесвітньої організації скаутського руху. Одними з фундаторів НОСУ був і "Пласт". Утім, згодом пластуни дистанціювалися від цієї організації. І наразі її пов'язують із рухом СПОК.

У 2005 році газета "Голос України" писала: "СПОК – це колишня спілка піонерів Києва, та й керівництво її з радянських часів не змінилося. До того ж якими християнськими засадами може похвалитися організація, котра ще півтора десятка років тому сповідувала ідеї атеїзму та вважала найголовнішим виконання справи КПРС?... Чому ж СПОК так сподобався керівникам ВОСРу? Справа в тому, що вітчизняних скаутів та ще з 12 країн колишнього СРСР у центральному офісі в Женеві репрезентує якийсь Олександр Бондар, екс-москвич і співробітник радянського Червоного Хреста. Він і сигналізував ВОСРу, що пластуни не гідні вступити до лав організації, раз по раз поширюючи стару інформацію про «Пласт». Він же став «хрещеним батьком» СПОКу, у назві якого слово «піонерська» переінакшили на «підліткова», та всіляко переконував закордонних колег, що саме СПОК є ідеальним представником скаутів України".

То вже не перший раз, коли Володимир Зеленський демонструє упередження до "Пласту". Рік тому він заветував закон про державну підтримку пластунства, бо вважав, що такий акт "створює переваги і привілеї для її функціонування отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а відтак і обмеження права громадян на свободу об’єднання у такі громадські організації".