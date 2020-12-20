У Києві число виявлених захворювань перетнуло 100 тисяч.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 6626.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка епідемії (середнє за попередні сім днів)

 

Найбільшу кількість нових випадків виявили на Одещині (814), в Києві (756), а також у Запорізькій області (675).

 

Загальне число виявлених випадків зросло до 964 448. Зокрема, в Києві число захворювань перетнуло 100 тисяч і досягло 100 450.

 

За добу зафіксували 116 смертей. Загальне число летальних випадків сягло 16 585.

 

20.12.2020

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