У Києві число виявлених захворювань перетнуло 100 тисяч.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало – 6626.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка епідемії (середнє за попередні сім днів)

Найбільшу кількість нових випадків виявили на Одещині (814), в Києві (756), а також у Запорізькій області (675).

Загальне число виявлених випадків зросло до 964 448. Зокрема, в Києві число захворювань перетнуло 100 тисяч і досягло 100 450.

За добу зафіксували 116 смертей. Загальне число летальних випадків сягло 16 585.