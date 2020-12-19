Тернопілля опустилося на передостаннє місце за кількістю активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби. Водночас, одужало 13 314 українців.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення ковіду на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду. Середнє за попередні сім днів

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (1364), а також в Одеській (1161), Запорізькій (829) і Київській (827) областях.

Найбільше одужань в Одеській (1127), Донецькій (894), Сумській (838) та Київській (810) областях.

Офіційно в Україні 365 118 активних носіїв коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (66 046), а також в Одеській (36 831) і Запорізькій (31 011) областях.

Між тим, Тернопільська область (котра в якийсь період пандемії мала найстрімкішу динаміку поширення ковіду) за кількістю активних носіїв ковіду опустилася на передостаннє місце – 4092 пацієнти на обліку. Менше хіба на Луганщині – 2119.



За добу зафіксували 213 смертей. Загальне число летальних випадків зросло до 16 469.