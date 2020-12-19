США закривають ще два консульства в Росії.

Відтак єдиним американським дипломатичним представництвом в РФ залишиться амбасада у Москві.

 

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про намір закрити ще два генеральних консульства в Росії. Про це повідомила телекомпанія CNN з покликом на лист, який 10 грудня Держдепартамент США надіслав до Конґресу.

 

У листі зазначається, що Білий дім назавжди закриє Генеральне консульство США у Владивостоці і призупинить роботу дипломатичного представництва в Єкатеринбурзі. Закриття пов'язано з обмеженнями, встановленими російською владою три роки тому на число американських дипломатів, котрим дозволено працювати в країні.

 

«Ці кроки є відповіддю на поточні кадрові проблеми дипмісії США в Росії у зв'язку з введенням Росією в 2017 році обмеження чисельності персоналу, і, як наслідок, тупиковою ситуацією, що виникла в РФ через дипломатичні візи», – сказано в повідомленні.

 

Таким чином єдиним дипломатичним представництвом Сполучених Штатів у Росії залишиться посольство в Москві. Росія змусила США закрити своє Генконсульство в Санкт-Петербурзі ще 2018 року, після того як Білий дім розпорядилися закрити російське консульство в Сіетлі в відповідь на отруєння Скрипалів в Великій Британії.

 

Консульство у Владивостоці було тимчасово закрите у березні через пандемію коронавіруса. Співробітники вже почали вивозити стратегічно важливе обладнання, документи та інші предмети. У консульствах у Владивостоці і Єкатеринбурзі працюють 10 американських дипломатів і 33 місцевих співробітники.

19.12.2020

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