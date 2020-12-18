НАБУ оголосило підозру заступнику керівника ОП.

 

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили заступнику голови Офісу Президента України Олегу Татарову про підозру. НАБУ не розголошує імені чиновника, однак із повідомлення цілковито очевидно, що йдеться саме про Татарова. 

 

 

Татарова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

 

"Слідство вважає, що вказана особа, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» — може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (ч.3 ст.369 КК України)", – ідеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше НАБУ скаржилося на те, що прокуратура саботує оголошення підозри й намагається відвести соратника Володимира Зеленського від кримінального переслідування.

 

Сам Олег Татаров офіційно не підтверджував факту оголошення підозри, однак сказав: директор НАБУ Артем Ситник зводить із ним рахунки. 

 

"Ситник – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинність і гідно відповім", – прокоментував він у telegram.

 

18.12.2020

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