Студенти не згодні з призначенням Шкарлета, на Банковій буде протест.

Студентські організації проведуть акцію протесту через призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Студпарламенти кількох вишів виступають рішуче проти кадрового рішення Володимира Зеленського.

Про це йдеться зокрема в листі студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Приєднуючись до студентської спільноти Українського католицького університету, Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського", Національного університету "Києво-Могилянська академія", підтримуючи засади академічної доброчесності, дбаючи про забезпечення прав здобувачів вищої освіти, Студентський парламент університету публічно виступає проти рішення Верховної Ради щодо призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. На наше щире переконання, міністр освіти і науки України повинен не лише пропагувати засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися", ідеться у зверненні.

Студенти наголошують, що міністром освіти не може бути людина, яка допустила плагіат у своїй науковій праці.

Акція протесту під Офісом Президента відбудеться 21 грудня о 18:00.