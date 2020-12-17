Ляшко: Найкритичніша ситуація з COVID-19 на Чернігівщині та на Полтавщині.

 

Показники захворюваності на COVID-19 і смертності у Чернігівській та Полтавській областях є одними із найвищих серед регіонів України.

 

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

 

 

"Найкритичніша ситуація в Чернігівській і Полтавській областях, де показники захворюваності та смертності є одними з найвищих серед регіонів України і порівняно з аналогічними показниками великих європейських країн", – написав Ляшко.

 

Він звернув увагу: у Чернігівській області кількість померлих на 100 тисяч населення (за останні 14 днів) становить 12,4. Коефіцієнт виявлення COVID-19 за минулі 7 днів – 73%. У Полтавській області ці показники становлять 9,8 і 63% відповідно.

 

Ляшко вважає, що Чернігівська та Полтавська області потребують збільшення охоплення тестуванням для посилення контролю над поширенням захворюваності на COVID-19.

 

"Для збільшення потужностей Чернігівська та Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій у лікарнях у розмірі 19,5 млн грн і 9,2 млн грн відповідно", – повідомив він.

 

Також, згідно з інформацією заступника міністра, збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська та Закарпатська області.

 

Водночас Ляшко зазначив, що у Вінницькій області поточні рівні захворюваності і смертності є кращими за аналогічні показники великих європейських країн: коефіцієнт виявлення – 9%, померлих за останні 14 днів на 100 тисяч населення – 2,9, кількість випадків захворювання на COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення – 160.

 

17.12.2020

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