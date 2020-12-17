Росія заблокувала обмін поневоленими на переговорах ТКГ.

Російська сторона у Тристоронній контактній групі заблокувала переговорний процес із обміну поневоленими. Москва вимагає припинити правове переслідування і зняти судимості з дев’ятьох осіб, звільнених Україною під час минулого обміну. Йдеться, напевне, про "беркутівців" та інших.

"Вони, як і раніше, блокують обмін, вимагаючи процесуального очищення дев’ятьох осіб, яких ми віддали їм ще під час минулого обміну. "Очистити" їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідоме не лише нам, а й їхнім адвокатам... та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін", – повідомив учасник переговорів Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook.

"Найцинічніше – це сам факт, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне (вони ж воювали проти України, значить ненавидять її), а на іншу – свобода, життя та здоров'я тих, хто роками сидить у підвалах і для них актуальне не те що "процесуальне очищення", а хоча б просто можливість помитися", – додав він.

Гармаш наголосив, що Росія також продовжує порушувати домовленість, досягнуту на саміті "нормандського формату" в Парижі у 2019 році, про допуск Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць тримання утримуваних осіб.

"Давши можливість відвідати за 4 місяці чотирьох осіб, ОРДЛО блокували роботу МКЧХ щодо полонених. Через нібито "карантинні" обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні будь-хто. Зате на нашій території їхніх людей відвідують у місцях позбавлення волі і МКЧХ, і навіть родичі. Це показник ставлення до людей взагалі", – розповів він.