США звільнили російського кіберзлочинця Олександра Вінніка.

Це відповідь Вашінґтона на звільнення американського вчителя Марка Фоґеля.

 

 

Сполучені Штати звільнили з в’язниці російського кіберзлочинця Олександра Вінніка в обмін на звільнення американського вчителя Марка Фоґеля. Про це у середу, 12 лютого, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційних осіб у Білому домі.

 

За словами одного чиновника, Віннік має ще сплатити понад 100 мільйонів доларів на користь уряду США. Наразі він перебуває в Північній Каліфорнії в очікуванні транспортування назад до Росії.

 

Віннік був одним з операторів BTC-e – одного з найбільших криптовалютних обмінників у світі до моменту його закриття правоохоронними органами у 2017 році. Тоді ж його заарештували в Греції на вимогу США, де його звинуватити в кібершахрайстві. За словами Міністерства юстиції США, платформа BTC-e дозволяла кіберзлочинцям передавати, відмивати та зберігати виручку від своєї незаконної діяльності. Вінніка, зокрема, підозрювали в переказі чотирьох мільярдів доларів США, отриманих від атак програм-здирників, крадіжки особистих даних, продажу наркотиків та іншої злочинної діяльності.

 

2022 року Вінніка екстрадували до США. У травні 2024 року він визнав провину.

 

Росіянина Вінніка відпустили наступного дня після звільнення американського вчителя Марка Фоґеля, який перебував у російській в’язниці. Він повернувся до США 11 лютого. Фоґеля засудили до 14-річного тюремного терміну після арешту в російському аеропорту — у нього виявили марихуану, яку, за словами його рідних та близьких, було йому прописано з медичних причин, аби втамувати біль після операції на хребті.

13.02.2025

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