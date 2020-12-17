В Україні за добу 12 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало більше – 12 939 українців. Водночас, високими залишаються показники шпиталізацій – 2997 пацієнтів. За вчора зареєстрували 252 смерті.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (1 512) та в Одеській (1 064) і Запорізькій (858) областях.

Найбільше одужань – в Сумській (1033) та Одеській (923) областях і в Києві (876).

За минулі сім днів в Україні занедужало в 0,85 раза менше людей, аніж попередньої семиденки.

Динаміка поширення ковіду. Співвідношення тиждень до тижня (в разах)