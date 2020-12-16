Французький суд виніс вироки у справі про напад на редакцію Charlie Hebdo.

Звинуваченими у справі проходили 14 осіб – 13 чоловіків і одна жінка.

Спеціальний суд присяжних у Парижі виніс у середу, 16 грудня, вироки обвинуваченим у справі про напад на редакцію Charlie Hebdo і магазин Hyper Cacher. 14-х обвинувачених засуджено до термінів від чотирьох років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI.

Винесення вердикту присяжних передували 54 дні слухань. Обвинуваченими у справі проходили 13 чоловіків і одна жінка, віком від 29 до 68 років. На лаві підсудних сиділо 11 з них, а ще троє перебувають в розшуку і ймовірно переховуються в Сирії. Підозрюваних виявили після вивчення інформації з телефону одного з нападників Амеді Кулібалі, а також за виявленими ДНК та відбитками пальців на зброї, використаній під час нападу. Їм інкримінувалося сприяння терористам, які вчинили напади, жертвами яких в Парижі стали 17 осіб.

За версією слідства, обвинувачені надавали логістичну допомогу терористам і діставали для них зброю. Жоден з них не визнав провини. За їхніми словами, їх ніщо не пов'язувало ні з братами Куаші, ні з Амеді Кулібалі, котрі безпосередньо вчинили атаки і були застрелені поліцією. Адвокати підсудних протягом всього процесу підкреслювали брак вагомих доказів вини підзахисних.

Центральною фігурою процесу був Алі Різа Пола (Ali Riza Polat). Його визнали винним у співучасті в злочині з терористичною підґрунтям і засудили до 30 років позбавлення волі. Слідство вважало його безпосереднім спільником і «правою рукою» Кулібалі.

Також до 30 років в'язниці заочно засудили вдову Амеді Кулібалі Хайат Буммедьєн. Вона втекла до Сирії за кілька днів до терактів. Її визнали винною в участі у терористичній спільноті і фінансуванні тероризму. До довічного ув'язнення був засуджений також відсутній в залі суду Мохамед Белюсін. Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи не виключають, що він загинув в Сирії.

Ще шістьох обвинувачених суд постановив визнати винними в участі в злочинній спільноті, але зняти з них звинувачення в тероризмі. Їм призначено терміни від чотирьох років в'язниці.

Процес мав розпочатися раніше, однак через пандемію коронавіруса початок слухань довелося перенести – у більшості з підозрюваних виявили COVID-19. Французька преса вже назвала його «історичним». Це другий процес у справі про ісламістські теракти на території Франції. Перший відбувся восени 2017 року у справі про теракти в Тулузі і Монтобані, скоєні Мухаммедом Мера в 2012 році.

Нагадаємо, що напад на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo було скоєно сьомого січня 2015 року. Брати Шериф і Саїд Куаші увірвалися до редакції і відкрили вогонь по журналістах, які зібралися на ранкову нараду. У теракті загинули загалом 11 осіб, серед яких дев'ять співробітників Charlie Hebdo. Трохи пізніше брати Куаші вбили поліціянта, котрий намагався зупинити їхній автомобіль. Згодом елітний підрозділ поліції оточив нападників. Оскільки ті не здавалися, їх було ліквідовано.