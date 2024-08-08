У Відні скасували концерти Тейлор Свіфт через загрозу терактів.

Спіймано підозрюваних, які планували влаштувати теракт на стадіоні, де мала виступати співачка.

 

 

Три заплановані концерти 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт у Відні було скасовано. Про це повідомив австрійський телеканал ORF з покликом на заяву організатора заходів Barracuda Music. Скасувати концерти довелося через повідомлення австрійських силових відомств про евентуальний теракт на стадіоні, де мала виступати співачка.

 

Концерти мали пройти 8 та 9 серпня на стадіоні Ернста Гаппеля (Ernst-Happel-Stadion). Відомо, що було вже розпродано понад 170 тисяч квитків. Тепер організаторам доведеться повернути всі гроші за квитки.

 

«У зв'язку з підтвердженням урядовцями запланованого теракту на стадіоні Ернста Гаппеля у нас немає іншого вибору, крім як скасувати три заплановані шоу з метою безпеки для всіх», – сказано в заяві організатора на офіційному сайті.

 

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив про дуже серйозну ситуацію навколо концертів Тейлор Свіфт. «Завдяки інтенсивній співпраці нашої поліції зі закордонними службами вдалося своєчасно розпізнати небезпеку, вжити заходів та запобігти трагедії», – написав він у соцмережі Х.

 

7 серпня австрійська поліція затримала в Терніці в Нижній Австрії 19-річного громадянина країни за підозрою у плануванні теракту у Відні. За даними правоохоронців, об'єктом його уваги став саме концерт Тейлор Свіфт на стадіоні Ернста Гаппеля. Ще одне затримання підозрюваної особи відбулося того ж дня у Відні. Більше інформації про затриману особу влада поки що не надала. Поліція лише повідомила, що наразі триває розслідування і подробиці мають бути оголошені «в осяжному майбутньому».

08.08.2024

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