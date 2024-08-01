Троє організаторів терактів 11 вересня 2001 року погодилися визнати провину.

За це смертну кару їм замінять на довічне ув’язнення.

Троє звинувачених в організації терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашінґтоні Халід Шейх Мохаммед, Валід бін Атташ і Мустафа аль-Хавсаві погодилися визнати провину в обмін на звільнення їх від страти і заміни покарання на довічне ув’язнення. Про це повідомляє газета The New York Times з покликом на лист Управління головного прокурора у справах військових комісій Міністерства оборони США. Чоловіки перебувають під вартою у США з 2003 року.

«В обмін на скасування смертної кари як можливе покарання ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними у всіх інкримінованих їм злочинах, включно з убивством 2976 осіб, перерахованих у обвинувальному ув'язненні», – йдеться у листі, адресованому сім'ям жертв терактів.

Обвинувачених утримують у в'язниці Ґуантанамо. Перемовини про визнання вини тривали 27 місяців. NYT пише, що 59-річного Халіда Шейха Мохаммеда влада США вважає одним із авторів плану викрадення літаків для вчинення теракту. У 1996 році він представив свою ідею тодішньому лідерові терористичного угруповання «Аль-Каїда» Осамі бен Ладену. Пізніше разом із Валідом бін Атташем (45 років) та Мустафою аль-Хавсаві (55 років) допомагав тренувати терористів.

Нагадаємо, що 11 вересня 2001 року бойовики «Аль-Каїди» захопили чотири рейсові пасажирські літаки. Два літаки терористи скерували на вежі-близнюки в Нью-Йорку, ще один врізався у будівлю Пентаґону у Вашінґтоні, четвертий борт упав у Пенсільванії. Крім 19 бойовиків внаслідок атак загинули 2976 людей, ще 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим на той момент в історії за кількістю жертв.