У Львові на площі Коліївщини проводять розкопки перед реконструкцією.

 

У Львові на території колишнього єврейського кварталу на площі Коліївщини 9 грудня розпочалися археологічні розкопки. Працівники «Рятівної археологічної служби» уже дослідили одну ділянку, й перейшли до другої, роботи триватимуть до кінця грудня.

 

Фото https://lv.suspilne.media

 

На першій ділянці археологи уже розкопали підлогу підвалів на глибині понад 3 метри. До ХІХ століття тут були будинки єврейського кварталу, які потім були знищені, повідомив директор «РАС» Олег Осаульчук у коментарі «Суспільному».

 

Тепер науковці проводять дослідження на другій розкопаній ділянці. Там археологи, за словами Олега Осаульчука, планують розкопати дерев’яні елементи побуту, що могли бути на подвір’ях та всередині львівських будинків. Знахідки можуть стосуватися часів Середньовіччя та княжого часу.

 

Також археологи сподіваються розкопати давню єврейську криницю. За різними джерелами, єврейська криниця існувала на початку вулиці Федорова, а у ХІХ столітті її перенесли у цей квартал.

 

Фото https://lv.suspilne.media

 

«Наш розкоп може все таки зачепить частину фундаменту цієї криниці», - пояснив співробітник «РАС» Остап Лазурко.

 

Нагадаємо, 12 лютого Львівська міськрада підписала меморандум про співпрацю з єврейськими організаціями для збереження культурної спадщини. Угода передбачає реконструкцію площі Коліївщини з відтворенням історичних елементів. Восени архітектори представили для обговорення варіанти проекту реконструкції площі, що передбачатиме відновлення криниці та облаштування громадського простору.

 

Зазначимо, що площа Коліївщини, що між вул. Староєврейською та Братів Рогатинців, виникла у ранній австрійський період на місці старої єврейської дільниці. Первісно площа називалася Жидівською, а у 1871 році її перейменували на пл. Векслярську. У 1944 році радянська влада змінила назву на пл. Коліївщини.

 

16.12.2020

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