Верховна Рада звільнила міністра з питань ветеранів.

Верховна Рада прийняла відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Постанову №4498 підтримав 251 народний депутат. Напередодні Бессараб подав рапорт про звільнення.

Причин відставки не названо. Бессараба не було на засіданні парламенту під час розгляду питання про його відставку.

Водночас парламент зняв із порядку денного питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

“У нас у порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду в залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного”, – прокоментував голова ВР Дмитро Разумков, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Напередодні фракція "Слуга народу" обговорила на своєму засіданні кандидатів у міністри на чотири позиції. Президент Зеленський під час спілкування з депутатами закликав призначити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета повноцінним урядовцем.

Народний депутат "СН" Сергій Качура відзвітувався про збори: "Підсумки засідання фракції "Слуга народу" з кадрових питань. Було заслухано кандидатів на посади: першого віцепрем'єра, міністра енергетики України – Юрія Вітренка, міністра освіти і науки – Сергія Шкарлета; міністра аграрної політики – Романа Лещенка; міністра у справах ветеранів – Юлію Лапутіну", – повідомив Качура.

"Загалом заперечень не було практично до всіх кандидатів, за винятком міністерства екології (заперечили представники профільного комітету і ряд мажоритарників), буде ще сигнальне голосування в партійному чаті", – уточнив депутат.