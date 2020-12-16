В Україні рекорд шпиталізацій із коронавірусною хворобою.

Минулої доби число шпиталізацій із COVID-19 зросло в Україні до рекордного значення – за добу до лікарень поклали 3242 пацієнтів. При тому офіційна статистика із тестувань продовжує свідчити про падіння темпів поширення коронавірусного захворювання.

Динаміка поширення ковіду. Середнє за сім днів

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, за добу коронавірус підтвердився у 10 622 людей. Водночас за добу одужало 12 549 осіб. Померло – 285 українців.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1858), а також в Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінґу закликав не розпачати через високі показники шпиталізацій: іще більше людей виписали з лікарень.

"Ми бачимо певну стабілізацію за рівнем захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається досить напруженою, але нам вдалося зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу... Багато хто дивиться на статистику щодо госпіталізованих. Упевнений, що ця статистика лякає, достатньо високі цифри госпіталізації: 3242 особи було госпіталізовано за минулу добу. Але при цьому кількість виписаних становить 3473 людини, тобто майже на 200 людей більше", – прокоментував Степанов.

Динаміка поширення ковіду, згідно з офіційною статистикою, дійсно падає. Співвідношення нових випадків ковіду за минулі сім днів із попередньою семиденкою (котре є близьким до репродуктивного числа) впало до 0,85 – мінімального показника із липня.

Репродуктивне число було найменшим 6 липня – 0,84.