У США схвалили використання домашнього тесту на коронавірус.

Результат можна отримати всього за 20 хвилин.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів (Food and Drug Administration – FDA) видало у вівторок, 15 грудня, дозвіл на екстрене використання першого домашнього діагностичного тесту на COVID-19. Про це повідомило видання USA Today з покликом на слова міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара (Alex Azar).

Тест називається Ellume COVID-19 Home Test. Для його придбання не потрібен рецепт лікаря.

«Сьогоднішній дозвіл – важлива віха в діагностичному тестуванні COVID-19», – заявив голова FDA, доктор Стівен Uан (Stephen Hahn).

Тест здійснюється за допомогою мазка з носа і правильно визначає наявність вірусу в 96% випадках у пацієнтів з симптомами коронавіруса.

Згідно із заявою FDA, в тесті «використовується аналізатор, який підключається до програмного додатку на смартфоні, щоб допомогти користувачам виконати тест і інтерпретувати його результати», які можна буде отримати всього за 20 хвилин.

Минулого місяця FDA схвалило використання домашнього тесту на коронавірус, який продається за рецептом лікаря. Вцілому з початку пандемії FDA схвалило використання понад 225 тестів на COVID-19.