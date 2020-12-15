Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік.

Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. За прийняття закону проголосувало 289 народних депутатів – фракція "Слуга народу" скористалася підтримкою мажоритарників і "Батьківщини".

.

Представляючи доопрацьований законопроєкт, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що між першим і другим читанням дохідна частина бюджету була збільшена на 21 млрд грн, передає УНІАН.

"Доходи бюджету становлять 1 трлн 92 млрд грн, це реальні кошти, які планує отримати держава в наступному році, не підвищуючи податків і не чинячи тиску на бізнес. Це підкріплено детальними розрахунками", – підкреслив Марченко.

Голова Мінфіну зазначив, що витрати держбюджету передбачені в сумі 1 трлн 347 млрд грн.

"Цієї суми достатньо для фінансування всіх пріоритетів. Кожна гривня платників податків буде використана ефективно і за цільовим призначенням", – сказав Марченко.

Дефіцит держбюджету, зі слів міністра, між першим і другим читанням зменшили на 23,7 млрд грн – із 6% до 5,5% від ВВП; тепер він становить 246,6 млрд грн.

Міністр Марченко запевнив, що параметри державного бюджету збігаються з оцінками фахівців Міжнародного валютного фонду.

"Ми продовжуємо рухатися в рамках співпраці з МВФ. В цілому параметри бюджету–2021 збігаються з оцінками фахівців фонду. Це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямі", – сказав Марченко.

З його слів, між першим і другим читанням було опрацьовано понад 2 тисячі правок депутатів і в цілому було враховано парламентських пропозицій на понад 14 млрд грн.

"Для нас було важливо зберегти визначені Президентом і урядом пріоритети, які були підтримані народними депутатами, і при цьому знизити рівень дефіциту бюджету, дотримуючись принципів збалансованості та реалістичності", – сказав Марченко.