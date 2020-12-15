Підпал офісу ПР: Тетяні Чорновол вручили підозру у вбистві.

Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт у причетності до вбивства співробітника офісу Партії регіонів під час акції протесту під стінами Верховної Ради 18 лютого 2014 року.

Чорновол оприлюднила фото отриманого обвинувального акта, складеного Державним бюро розслідувань, у справі про "умисне вбивство".

"Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції гідності", – прокоментувала вона у Facebook.

Документ містить твердження, що Чорновол нібито "домовилася з невстановленими на даний час слідством особами вчинити підпал" будівлі, де був розташований офіс Партії регіонів у лютому 2014 року.

У квітні ДБР повідомило: Тетяна Чорновол отримала підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

"За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі в центрі Києва на вулиці Липській, в якій був офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщенні партійного офісу. 10 квітня 2020 року слідчі ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваної, у ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої", – йдеться в повідомленні.

Перш ніж оголосити Тетяні Чорновол підозри, силовики провели обшук у її будинку. Вилучили одяг, який вона носила під час Революції гідності 18 лютого 2014 року, а також каску та наплічник.

Відповідаючи на питання журналістів про події того дня, Чорновол сказала: "Я розумію, що вас цікавить запитання, чи підпалювала я будівлю? Так, підпалювала... Я вважала це тактичним кроком... Тоді надійшла інформація про вбитих активістів Майдану в Маріїнському парку... Мені спало на думку, що треба відвернути увагу, відвернути карателів... Думаю, що це було порятунком багатьох життів. Чи причетна я до вбивства? Ні, мої руки не в крові", – сказала вона.