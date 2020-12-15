Поліція застосувала силу проти демонстрації ФОПів – кількадесят постраждалих.

Представники Національної поліції застосували силу проти учасників акції, організованої фізичними особами-підприємцями, при спробі встановити намети на майдані Незалежності.

Як повідомляє "Радіо Свобода", внаслідок сутичок постраждало близько десяти протестувальиків, щонайменше чотирьох забрала "швидка допомога". Представники Червоного Хреста повідомили про одного постраждалого поліціянта.

Зрештою учасникам мітингу вдалося встановити кілька наметів. Зі сцени на майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці і збираються ночувати на Майдані.

Тим часом, Національна поліція заявила про те, що внаслідок сутичок постраждало близько 40 правоохоронців.

"У центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина – і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики. Одного поліцейського вдарили по голові – і він втратив свідомість. Ще близько 40 – зазнали хімічні опіки очей», – йдеться в повідомленні.

Поліціянти скаржаться, що протестувальники використали сльозогінний газ. Водночас, як свідчить "Радіо Свобода", спецзасоби використовували саме правоохоронці. А протестувальники кидали в них різні предмети і димові шашки.