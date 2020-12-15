Парламент викликав Кравчука для звіту про березневі вибори в ОРДЛО.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив главу делегації України в Тристоронній контактній групі, першого президента України Леоніда Кравчука, на зустріч, щоб почути роз'яснення щодо наміру провести в березні вибори на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

"Із шостої спроби сьогодні комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", – поінформував Лозинський.

Про конкретну дату такої зустрічі він пообіцяв проінформувати окремо. Також депутат має намір висвітлювати її публічно.

Лозинський наголосив, що для цього рішення комітету знадобилося більше місяця з дня ініціювання розгляду цього питання.

Депутат зазначив, що парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути "небезпечних наслідків необережної дипломатії". На його переконання, така позиція має бути узгоджена і з силовиками та органами держбезпеки, і всередині парламенту, щоб "всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора – Російської Федерації".

У листопаді Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.