Число одужань від ковіду вдвічі перевищило кількість нових випадків після вікенду.

 

Статистика поширення коронавірусної хвороби продемонструвала нетипове співвідношення за підсумками минулого вікенду: кількість нових випадків COVID-19 виявилася майже вдвічі меншою, аніж число одужань.

 

Згідно з офіційними даними, за день захворіло 8416 українців, одужало – 16 150.

 

Статистика одужань

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (1559) та в Одеській (830) і Черкаській (665) областях.

 

Найбільше одужань – в Одеській (1683), Дніпропетровській (1466) і Сумській (1178) областях.

 

За добу зареєстрували 233 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 15 480.

 

Динаміка поширення ковіду. Середнє за сім днів

 

15.12.2020

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Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
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