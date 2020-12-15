Число одужань від ковіду вдвічі перевищило кількість нових випадків після вікенду.

Статистика поширення коронавірусної хвороби продемонструвала нетипове співвідношення за підсумками минулого вікенду: кількість нових випадків COVID-19 виявилася майже вдвічі меншою, аніж число одужань.

Згідно з офіційними даними, за день захворіло 8416 українців, одужало – 16 150.

Статистика одужань

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення коронавірусної хвороби на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (1559) та в Одеській (830) і Черкаській (665) областях.

Найбільше одужань – в Одеській (1683), Дніпропетровській (1466) і Сумській (1178) областях.

За добу зареєстрували 233 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 15 480.

Динаміка поширення ковіду. Середнє за сім днів