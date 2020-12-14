На чемпіонаті світу лещатар з Прикарпаття встановив рекорд України.

У стартовий день чемпіонату світу з польотів на лижах з трампліна на лижах у словенському місті Планіка стрибун з Івано-Франківщини Віталій Калініченко встановив новий рекорд України. Під час кваліфікації до особистого турніру спортсмен стрибнув на 195,5 метра, він показав 38-й результат і потрапив в основні змагання.

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Результат Калініченка є новим національним рекордом України. Попередній рекорд (189,5 м) був встановлений Володимиром Бощуком у березні 2009 року на етапі Кубка світу на цьому ж трампліні «Летальніца» в Планіці.

Перше місце в індивідуальних стрибках на лижах з трампліну на чемпіонаті у планіці здобув німець Карл Гейгер, друге – норвежець Халвор Егнер Гранеруд, третє – німець Маркус Айзенбіхлер.

Фото https://vikna.if.ua

Нагадаємо, 27-річний Віталій Калініченко є вихованцем Ворохтянської дитячо-юнацької спортивної школи, на базі якої відновлюють трампліни. Цього року він став чемпіоном України з лижних стрибків на 90-метровому трампліні.