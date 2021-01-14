Поліція і МОЗ поїдуть перевіряти лещатарські курорти після вакацій Зеленського.

Представники Міністерства охорони здоров'я спільно з поліцією перевірять гірськолижні курорти в Івано-Франківській області на дотримання карантинних обмежень.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook за підсумками нараду на тему карантинних вимог.

Зеленський вчасно дременув із "Буковелю"

Ляшко повідомив, що він отримує численні повідомлення про роботу в період карантинних обмежень ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах у Львівській області.

Учасники наради поінформували його, що на лещатарських курортах пройдуть перевірки. І вже в п'ятницю, 15 січня, інспекція здійснить перевірку закладів громадського харчування на курортах Івано-Франківщини зі залученням Нацполіції.

"Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки!" - обурився Віктор Ляшко.

Нагадаємо, на початку січня на курорті "Буковель" відпочивав Президент Володимир Зеленський, подаючи приклад порушення засад соціального дистанціювання.