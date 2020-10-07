У Ворохті відремонтують два навчальні трампліни для лижників.

У Ворохті проведуть капітальний ремонт гори приземлення для лижних трамплінів К-75 м та К-90 м. Івано-Франківська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту 5 жовтня уклала угоду на виконання цих робіт за 4,85 мільйона гривень.

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Капітальний ремонт гори приземлення з трамплінами К-75 м та К-90 м для лижних стрибків ОКДЮСШ із зимових видів спорту на вул. Д. Галицького, 3, в смт Ворохта виконуватиме виробничо-комерційна фірма «Оксамит». Замовник уклав угоду із нею, застосувавши договірну процедуру, оскільки перед цим двічі не зміг провести тендер через відсутність достатньої кількості пропозицій від потенійних виконавців.

Відповідно до договору, відремонтувати трампліни для юних спортсменів мають до кінця 2021 року.

Зазначимо, старе покриття з трамплінів зняли ще навесні.

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У травні спортивна школа замовила поточні ремонти цих трамплінів вартістю 199 тисяч гривень кожен. Підрядники улітку виконали демонтаж конструкцій трамплінів, ремонт трубопроводу системи поливу, ремонт лебідки, вантажопідйомністю 0,5 тонни, електрокабелів та уклали піщану основу.

З літа 2019 року трампліни, які капітально не ремонтували 20 років поспіль, перебувають у непридатному для занять спортом стані. На час капіталнього ремонту вирішили не розбирати 30-метровий та 15-метровий трампліни, якими користуються і дорослі, і діти, повідомив "Z" керівник управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Орест Оклієвич. За його словами, у подальшому, крім влаштування сучасного покриття на трамплінах у Ворохті, влаштують також нову глядацьку трибуну, кімнату для спортсменів та суддівську кімнату.

Наразі вихованці Івано-Франківської обласної спортивної школи із зимових видів спорту для комплексних тренувань та змагань їздять на Кременеччину.