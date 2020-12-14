Степанов назвав причину зменшення тестувань: об'єктивно менше хворих.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав факт зменшення кількості тестувань на коронавірус в Україні. З його слів, тенденція до меншого охоплення тестами зумолена тим, що українці менше звертаються до лабораторій.

 

Про це Степанов сказав на брифінґу у понеділок, передає УНІАН.

 

"Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. В нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був", – заявив міністр.

 

Степанов зазначив, що МОЗ готується проволити більше тестів.

 

"Ми відразу, як тільки побачили зменшення кількості звернень, ми одразу змінили підходи до тестування: зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести – тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей. На завтра буде відповідний роз’яснювальний алгоритм: як люди можуть протестуватися, у тому числі й контактні хворі – в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести. Для того, щоб у нас збільшувалася кількість тестувань і, відповідно, більше верифікувати наших (хворих) громадян і контактних хворих. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування", – сказав міністр.

 

Зі слів Степанова, зміни алгоритму означають, що збільшиться кількість людей, яких "держава буде безкоштовно тестувати" на COVID-19. Тепер тестуватимуть усіх людей із ознаками ГРЗ, адже "симптоми коронавірусної хвороби відрізняються від одного хворого до іншого".

 

Попередньої доби в Україні протестували 21 тисячу осіб – найменшу кількість за два місяці. На цьому тлі в Україні фіксують зменшення випадків COVID-19.

 

14.12.2020

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