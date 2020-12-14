Андріївську церкву відкрили після п'яти років реставрації.

 

У Києві після багаторічної реставрації відкрили для відвідування Андріївську церкву. Роботи тривали одинадцять років. Пам'ятка була зачиненою п'ять років.

 

Богослужіння в церкві звершили представники Вселенського Патріарха в Україні, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

Літургію очолив представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка).

 

Андріївська церква стане головним храмом Ставропігії, представництва Вселенської Патріархії в Україні.

 

Урочисте богослужіння завершилося коротким концертом духовної музики у виконанні гурту "Хорея козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.

 

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, реставрація пам’ятки проходила в три етапи: укріплення пагорба, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер’єрами.

 

Міністр культури Олександр Ткаченко поінформував, що у церкві повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінили інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін XVIII століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи.

 

 

Андріївська церква, побудована у 1747-1762 роках за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

 

18 жовтня 2018 р. рішенням Верховної Ради Андріївську церкву передали у безоплатне користування Вселенському патріархату.

 

11 січня 2019 року Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні очолив архімандрит Михаїл (Аніщенко), а 8 листопада 2020 року він підвищений до сану єпископа з титулом – Команський.

 

14.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
13.12.20 | | Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20 | | Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20 | | Наука
Людина без професії
Василь МАХНО
Стиль – це не тільки припасованість слів, їхній список, це форма та глибина думки у парі з природною красою вислову
12.12.20 | | Дискурси
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20 | | У світі
«Моя Таня (Думанка)»
Юлія Овсяник
Вона носила квіти у волоссі і малювала образи. І образам малювала квіти. Вболівала за рідну державу і тримала її невидимий фронт. Минуло 40 днів, як відійшла у вічність Тетяна Думан
11.12.20 | | Галичина
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука
Вхід без маски небажаний
Тарас Прохасько
Бабця була у цьому сенсі цілком конкретною: вона казала, що найбільшим гріхом совєтської системи є брехня
10.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.