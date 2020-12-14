Андріївську церкву відкрили після п'яти років реставрації.

У Києві після багаторічної реставрації відкрили для відвідування Андріївську церкву. Роботи тривали одинадцять років. Пам'ятка була зачиненою п'ять років.

Богослужіння в церкві звершили представники Вселенського Патріарха в Україні, повідомляє аґенція "Укрінформ".

Літургію очолив представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка).

Андріївська церква стане головним храмом Ставропігії, представництва Вселенської Патріархії в Україні.

Урочисте богослужіння завершилося коротким концертом духовної музики у виконанні гурту "Хорея козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, реставрація пам’ятки проходила в три етапи: укріплення пагорба, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер’єрами.

Міністр культури Олександр Ткаченко поінформував, що у церкві повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінили інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін XVIII століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи.

Андріївська церква, побудована у 1747-1762 роках за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

18 жовтня 2018 р. рішенням Верховної Ради Андріївську церкву передали у безоплатне користування Вселенському патріархату.

11 січня 2019 року Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні очолив архімандрит Михаїл (Аніщенко), а 8 листопада 2020 року він підвищений до сану єпископа з титулом – Команський.