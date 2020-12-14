В Україні мінімальна кількість випадків ковіду за півтора місяця.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 6451 новий випадок коронавірусної хвороби. Це мінімальний показник добових захворювань за минулі півтора місяця. Меншу кількість спостерігали ще 25 жовтня (5426 випадків за добу).

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

Водночас, до двомісячного мінімуму впала кількість проведених ПЛР-тестів. Напередодні надійшли дані з 20 493 тестів.

Загалом, загальна кількість захворювань в Україні перейшла за 900 тисяч (900 666). Активними носіями захворювання є 378 701 особа. Померло 15 247 пацієнтів.

Динаміка захворювання. Середнє за попередні сім днів