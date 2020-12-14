В Україні мінімальна кількість випадків ковіду за півтора місяця.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 6451 новий випадок коронавірусної хвороби. Це мінімальний показник добових захворювань за минулі півтора місяця. Меншу кількість спостерігали ще 25 жовтня (5426 випадків за добу).

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Водночас, до двомісячного мінімуму впала кількість проведених ПЛР-тестів. Напередодні надійшли дані з 20 493 тестів.

 

Загалом, загальна кількість захворювань в Україні перейшла за 900 тисяч (900 666). Активними носіями захворювання є 378 701 особа. Померло 15 247 пацієнтів.

 

Динаміка захворювання. Середнє за попередні сім днів

 

14.12.2020

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