Цього тижня зафіксували на 10 тисяч менше випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 9176 нових захворювань на коронавірусну хворобу. Одужало від ковіду 7563 пацієнтів.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду. Середнє за попередні сім днів

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували у Києві (1125), в Київській (740), Дніпропетровській (709) та Одеській (628) областях.

 

За минулі сім днів в Україні виявили 80,9 тис. нових випадків коронавірусу, що на 9,3 тис. менше, аніж попередньої семиденки, і на 17 тис. менше, аніж позаминулої.

 

Динаміка поширення ковіду у порівнянні тиждень до попереднього тижня

 

13.12.2020

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