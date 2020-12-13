Порушено перемир’я у Нагірному Карабасі.

На лінії зіткнення відбулася перестрілка між азербайджанськими і вірменськими військовиками.

У Нагірному Карабаху відбулася збройна сутичка між солдатами азербайджанської армії і військовими самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки. Міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Йдеться про інциденти у двох вірменських селах – Хін Таглар і Хцаберд, які перетворилися на анклави Вірменії, а вся інша територія Гадрутського району перебуває під контролем армії Азербайджану.

«12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Хін Таглар і Хцаберд республіки Арцах [невизнана Нагірно-Карабахська республіка]. Армія оборони застосовує дії у відповідь», – наголошується в повідомленні Міноборони Вірменії, яке цитує інформаційний портал News.am.

Вірменська сторона стверджує, що азербайджанські військовики напали на один з їхніх блокпостів. Повідомляється про трьох поранених з вірменського боку.

У Баку, своєю чергою, заявляють, що азербайджанські військовики були змушені вжити заходів у відповідь після провокаційних дій вірменських вояків.

«Вірменська сторона вчинила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню. З боку Збройних сил Азербайджану були вжиті адекватні заходи у відповідь. На даний час зберігається режим припинення вогню», – процитував азербайджанський інформаційний Trend заяву Міністерство оборони Азербайджану.

Представники так званих російських «миротворців», котрі дислокуються в Нагірному Карабасі, підтвердили факт перестрілки в Гадрутському районі і зажадали від сторін конфлікту дотримуватися перемир'я.