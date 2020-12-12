15 тисяч людей померло в Україні від коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 243 нові смерті від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків зросло до 14 998.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільше життів COVID-19 забрав у Києві (1574), у Львівській (1465) та Дніпропетровській (1135) областях.

Поточна летальність сягає в Україні 1,7% (на 885 тис. виявлених захворювань – 15 тис. смертей). Найвища поточна летальність – у Кіровоградській (2,8%), Львівській (2,75%), Луганській (2,67%) та Дніпропетровській (2,35%) областях.

За добу в Україні знову зафіксували більшу кількість одужань, аніж нових захворювань. Так, лабораторії підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 13 653 людей.

Динаміка. Середнє за семиденку

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

Притім в Україні новий рекорд госпіталізацій – 3001 пацієнт.