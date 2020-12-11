У Дністровському каньйону планують створити мережу гламурних кемпінгів.

На засіданні Туристичної ради Івано-Франківсьокї області розглянули проєкт створення мережі ековідповідальних кемпінгів для туристів у нацпарках на території Дністровського каньйону. Проєкт «Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях» поданий на конкурс секторальної бюджетної підтримки ЄС, повідомив голова Туристичної ради Андрій Матійчик.

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«Нам потрібно розвивати туризм на території Дністровського каньйону, адже у природоохоронних зонах можна створити багато цікавих проєктів, зокрема – глемпінги. Власне, «глемпінг» або гламурний кемпінг – місце проживання, яке має абсолютно комфортабельні умови, не гірші, ніж у хороших якісних готелях. Це локація, яка знаходиться впритул до природи і яка не нищить природу, не передбачає зміни в ландшафті, а гармонійно вписується у природний ландшафт» – зазначив він.



За інформацією директора «Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича» Михайла Ковтуна, ініціатора проєкту, йдеться про формування кемпінгів з екосумісних закладів розміщення. Для цього пропонується використовувати малі архітектурні форми, а саме – так звані геодезичні куполи вітчизняного виробництва. На території глемпінгу планують розташовувати до 40 осіб: у номерах хостельного типу, класу напівлюкс та люкс.

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«Це моя давня мрія – створення еко-туристичного продукту в межах Дністровського каньйону, а саме закладів розміщення сезонного типу для того, щоб ми могли поселяти туристів цілорічно. У майбутньому буде створена мережа таких закладів, щоб зробити спектр надання туристичних послуг ширшим», – зазначив Михайло Ковтун.

За інформацією Туристичної ради Івано-Франківщини, загалом проєкт передбачає створення мережі глемпінгів у Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях. Уже визначені відповідні місця в національних природних парках. Зокрема, на Прикарпатті перший глемпінг пропонують розташувати у Тлумацькому районі. Для реалізації проєкту, необхідне також обласне співфінансування: по 5-6 мільйонів гривень на одну область.