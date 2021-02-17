На Тернопільщині замерз Джуринський водоспад. ФОТО

У Заліщицькому районі на Тернопільщині замерз Джуринський водоспад, який є найбільшим серед рівнинних водоспадів України. Фотограф Володимир Тихович виклав світлити замерзлого водоспаду, висотою 16 метрів.

Фото www.facebook.com/Володимир-Тихович

Через негоду усі три каскади водограю замерзли, створивши неймовірну льодяну скульптуру з численними бурульками та замерзлими краплинами. За твердженням тернопільського краєзнавця та екскурсовода Олега Гаврилюка, таке явище спостерігається вкрай рідко, адже у південній частині Тернопільщини, де розташований Джуринський водоспад, сильні морози – рідкість.

«Нині ж тут – величезний масив із льоду, численні бурульки, химерні форми із замерзлої води, що буквально кілька днів тому спадала із висоти 16 метрів й зривалася униз трьома каскадами, широким, 20-метровим потоком у річку Джуринку, притоку Дністра», – зазначив Олег Гаврилюк.

Фото www.facebook.com/Володимир-Тихович

Однак туристів, котрі хочуть вирушити у мандрівку до цієї мальовничої місцини, застрегають бути обережними, адже очікується поступове підняття температури атмосферного повітря, та танення льоду в басейні Дністра з інтенсивним утворенням шуги.

Зазначимо, Червоногородський (Джуринський) водоспад є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення в Україні. Він є найвищим рівнинним водоспадом України – висотою 16 м та шириною – до 20 м. Входить до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон».