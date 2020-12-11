За добу зареєстрували 285 смертей від ковіду, 59 – на Чернігівщині.

 

За минулу добу кількість одужань від коронавірусної хвороби в Україні перевищила число нових захворювань. За вчора виявили 13 514 нових випадків COVID-19. Натомість одужало 15 327 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Середнє за сім днів

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1880), у Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787), Дніпропетровській (759) та Донецькій (713) областях.

 

Минулої доби зафіксовано рекорд смертності – померло 285 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 14 755.

 

Притім аж 59 смертей зареєстровано у Чернігівській області – очевидно, йдеться про необліковані раніше випадки.

 

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