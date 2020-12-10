Власника телеканалу ATR засудили в Криму до 19 років ув’язнення.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 10 грудня заочно засудив до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму власника телеканалу ATR Ленура Іслямова.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Так, Іслямова визнали винним за всіма пунктами обвинувачення: "організація диверсії, створення незаконного збройного формування і заклики до порушення цілісності Росії".

Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь у діяльності ЗМІ терміном на 2 роки і обмеженням свободи на 1 рік.

Ленур Іслямов повідомив про намір оскаржити рішення судової адміністрації у Європейському суді з прав людини.

"Те, що робить Путін, він 19 років не протримається – ось ті 19 років, які вони мені дали сьогодні в окупаційному суді. А те, що ми робили і робимо з вами, ведемо інформаційну війну, ми підточуємо цей камінь. Блокада дала загальний великий імпульс, коли вся Україна об'єдналася і дала відсіч усім цим настроям – торгувати з Кримом і намагатися якось помиритися. А вирок коментувати сенсу жодного немає. Тому що все це буде потім подано до ЄСПЛ. Це один з елементів каменів на їхні голови в майбутньому. Це все має такий відкладений ефект", – сказав Ленур Іслямов.