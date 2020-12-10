Стали відомими кандидати для експедиції на Місяць.

50% астронавтів, обраних для участі у програмі, – жінки.

 

 

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) назвало імена 18 астронавтів, відібраних для тренувальної програми висадки на поверхні Місяця в рамках проєкту Artemis. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Половина з відібраних кандидатів – жінки. Відтак перша жінка в світі, котра побуває на Місяці, буде обрана з учасників цієї елітної групи.

 

Репрезентував астронавтів віцепрезидент Майк Пенс наприкінці останнього засідання, яке він провів як голова Національної космічної ради США. Засідання проходило в Космічному центрі ім. Кеннеді у Флориді. «Дорогі співвітчизники, представляю вам героїв майбутнього, котрі понесуть нас до Місяця й далі», – заявив віцепрезидент. 

 

Учасникам групи від 32 до 55 років. В її складі є як астронавти з досвідом, так і ті, що раніше не бували в космосі. Серед кандидатів, зокрема, є Стефані Вілсон (Stephanie Wilson), котра здійснила три польоти на облавку «шатлів», володарка рекорду за тривалістю перебування в космосі серед жінок Крістіна Кох (Christina Koch) і учасник першого польоту нового корабля SpaceX Crew Dragon до МКС Віктор Ґловер (Victor Glover).

 

Глава NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) повідомив, що Космічна аґенція планує здійснити політ на Місяць не пізніше 2024 року. Висадка відбудеться в районі південного полюса природного супутника Землі.

10.12.2020

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