"Шахтар" вистояв у Мілані і вийшов у плей-оф Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" у заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів ремісував в Мілані з "Інтером" із рахунком 0:0, зайняв третє місце в групі B і вийшов у плей-оф Ліги Європи.

Перед останнім туром становище в групі B залишалося невизначеним – усі чотири команди зберігали шанси як на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, так і на виліт із єврокубків. Мадридський "Реал" переміг удома "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:0) і зайняв перше місце – 10 пунктів. Німці залишилися при 8 очках, але не дали себе обігнати "Шахтареві" (котрий теж набрав 8) завдяки кращим показникам в очних зустрічах. "Інтер" із 6 пунктами – на четвертій позиції.

У Мілані дві команди продемонстрували відносно однаковий рівень контролю м'яча, але італійці були активнішими в атаці: згідно з підрахунками Livescore, "Шахтар" завдав 5 ударів, а "Інтер" – 18.

Навесні у плей-оф Ліги Європи також заграє київське "Динамо".