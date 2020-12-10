Число госпіталізацій в Україні підстрибнуло до рекордного рівня.

Упродовж минулої доби в Україні госпіталізували 2993 пацієнтів із коронавірусною хворобою. Це в два з половиною рази більше госпіталізацій, аніж попередньої доби, і майже на тисячу більше, аніж дотеперішній рекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Графіка – Євген Істербін

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 13 371 новий випадок коронавірусної хвороби, що є найбільшим значенням за минулі п'ять днів.

Найбільшу кількість нових захворювань зареєстрували у Києві (1899), у Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721), Харківській (719), Одеській (717) та Київській (714) областях.

Динаміка захворювань. Графік показує усереднене значення за попередні сім днів

За добу зафіксували 266 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 14 470.

Учора підтвердили одужання 13 903 людей. Загалом в Україні 465 021 одужання.

За час пандемії ковід виявили у 858 714 людей.