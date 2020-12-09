"Давайте вже після свят": Уряд оголосив локдаун із 8 січня.

 

Кабінет Міністрів України прийняв рішення оголосити в Україні локдаун 8 січня. Посилені карантинні заходи триватимуть три тижні і нагадуватимуть "зимові канікули".

 

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає "Укрінформ".

 

 

"З 8 по 24 січня включно наступного року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули" заради безпеки. Це робиться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності", – заявив Шмигаль.

 

Керівник уряду повідомив: із 8 до 24 січня діяльність продовольчих та непродовольчих ринків буде під забороною. Так само, як і приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

 

"Будуть відправлені на канікули усі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних масових заходів на цей період", – сказав Шмигаль.

 

Заборонять проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торгово-розважальних центрів, окрім купівлі товарів першої необхідності.

 

Робота кафе, барів, ресторанів буде дозволена "на винос". Салони краси, спортзали й фітнес-центри закриють.

 

Уряд не заборонятиме роботу транспорту.

 

"Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратися на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо", – повідомив Шмигаль.

 

09.12.2020

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